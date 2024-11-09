ЗРК Patriot, фото: GoodFon

https://racurs.ua/ua/n201049-ssha-nevdovzi-nadadut-ukrayini-500-raket-do-nasams-ta-patriot-zmi.html

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США негайно відправлять до України 500 ракет-перехоплювачів до систем ППО NASAMS та Patriot. Надходження ракет очікується найближчим часом.

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Про це пише видання Wall Street Journal, покликаючись на джерело в адміністрації президента США Джо Байдена, повідомляє «Громадське».

Зазначається, що ракети нададуть через збільшення масованих атак російських дронів на Україну. Ця допомога повинна задовольнити потребу в посиленні української ППО до кінця цього року.

Раніше видання Politco повідомляло, що в Білому домі планують встигнути відправити Україні допомогу на понад 6 млрд дол. до того, як у січні 2025 року заступить на посаду новообраний президент США Дональд Трамп.

Це гроші, які залишилися від квітневого пакета допомоги Україні розміром 61 млрд доларів. З них:

4,3 млрд дол. можна скерувати на допомогу із запасів США;

ще 2,1 млрд дол. — на закупівлю озброєнь за контрактами з американськими оборонними компаніями.

Джерело: «Громадське»