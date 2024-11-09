Український боксер і ведучий В’ячеслав Узелков помер на 45 році життя

https://racurs.ua/ua/n201050-pomer-vidomyyukrayinskyy-bokser-i-veduchyy.html

Ракурс

Помер український боксер В’ячеслав Узелков, повідомила Українська федерація боксу. Поки що причини та обставини смерті спортсмена невідомі. Йому було 45 років.

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З глибоким сумом повідомляємо, що український бокс зазнав важкої втрати — пішов з життя В’ячеслав Узелков. Його ім’я назавжди залишиться в історії спорту, а приклад сили, стійкості та відданості своїй справі надихатиме майбутні покоління, — йдеться у повідомленні.

Узелков — боксер-професіонал, призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів. Після завершення спортивної кар'єри був фітнес-тренером, працював ведучим на телебаченні. Останнім часом він мав серйозні проблеми зі здоров’ям, переніс трансплантацію серця.