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Ракурс
Український боксер і ведучий В’ячеслав Узелков помер на 45 році життя

Помер відомийукраїнський боксер і ведучий

9 лис 2024, 15:30
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Помер український боксер В’ячеслав Узелков, повідомила Українська федерація боксу. Поки що причини та обставини смерті спортсмена невідомі. Йому було 45 років.


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З глибоким сумом повідомляємо, що український бокс зазнав важкої втрати — пішов з життя В’ячеслав Узелков. Його ім’я назавжди залишиться в історії спорту, а приклад сили, стійкості та відданості своїй справі надихатиме майбутні покоління, — йдеться у повідомленні.

Узелков — боксер-професіонал, призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів. Після завершення спортивної кар'єри був фітнес-тренером, працював ведучим на телебаченні. Останнім часом він мав серйозні проблеми зі здоров’ям, переніс трансплантацію серця.

Джерело: Ракурс


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