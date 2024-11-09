Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Дуда летить до Трампа

Дуда летить до Трампа

9 лис 2024, 19:51
999

Президент Польщі Анджей Дуда вилетить 9 листопада до США для зустрічі з Дональдом Трампом.


.

Про це повідомляє Wyborca.

Як стверджують джерела видання, Дуда летить на захід Трампа у його маєтку у Мар-а-Лаго у Флориді. Там має бути також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Як зазначило видання, Дуда не консультувався з урядом Польщі щодо цієї поїздки. За даними видання, Міністерство закордонних справ Польщі також нічого не знає про цей візит.

Такої практики Офіс президента дотримувався і раніше, твердять журналісти.

Президентські чиновники Польщі 8 листопада поінформували лише групу довірених журналістів, які готові виїхати з Дудою за кордон.

Дуда належить до партії «Право і справедливість», яка перебуває в опозиції до уряду Туска.

За словами Туска, Дуда поінформував його про «свою можливу зустріч з новообраним президентом США Дональдом Трампом» і потребу узгодження спільної позиції президента і Ради міністрів Польщі на переговори у Вашингтоні.

Я буду тримати за нього кулаки, бо незалежно від різниць у поглядах (між Туском і Дудою, — ред.) і того, що у президента Дуда незабаром завершується президентська каденція (у серпні наступного року — ред.), він багато вклав у налагодження хороших відносин з Трампом, і ми можемо це спільно використати для польсько-американських розмов, особливо у контексті України, — сказав польський прем'єр.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів