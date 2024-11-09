Дуда летить до Трампа

https://racurs.ua/ua/n201061-duda-letyt-do-trampa.html

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Президент Польщі Анджей Дуда вилетить 9 листопада до США для зустрічі з Дональдом Трампом.

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Про це повідомляє Wyborca.

Як стверджують джерела видання, Дуда летить на захід Трампа у його маєтку у Мар-а-Лаго у Флориді. Там має бути також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Як зазначило видання, Дуда не консультувався з урядом Польщі щодо цієї поїздки. За даними видання, Міністерство закордонних справ Польщі також нічого не знає про цей візит.

Такої практики Офіс президента дотримувався і раніше, твердять журналісти.

Президентські чиновники Польщі 8 листопада поінформували лише групу довірених журналістів, які готові виїхати з Дудою за кордон.

Дуда належить до партії «Право і справедливість», яка перебуває в опозиції до уряду Туска.

За словами Туска, Дуда поінформував його про «свою можливу зустріч з новообраним президентом США Дональдом Трампом» і потребу узгодження спільної позиції президента і Ради міністрів Польщі на переговори у Вашингтоні.