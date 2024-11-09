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Дуда летить до Трампа
Дуда летить до Трампаhttps://racurs.ua/ua/n201061-duda-letyt-do-trampa.htmlРакурс
Президент Польщі Анджей Дуда вилетить 9 листопада до США для зустрічі з Дональдом Трампом.
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Про це повідомляє Wyborca.
Як стверджують джерела видання, Дуда летить на захід Трампа у його маєтку у Мар-а-Лаго у Флориді. Там має бути також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Як зазначило видання, Дуда не консультувався з урядом Польщі щодо цієї поїздки. За даними видання, Міністерство закордонних справ Польщі також нічого не знає про цей візит.
Такої практики Офіс президента дотримувався і раніше, твердять журналісти.
Президентські чиновники Польщі 8 листопада поінформували лише групу довірених журналістів, які готові виїхати з Дудою за кордон.
Дуда належить до партії «Право і справедливість», яка перебуває в опозиції до уряду Туска.
За словами Туска, Дуда поінформував його про «свою можливу зустріч з новообраним президентом США Дональдом Трампом» і потребу узгодження спільної позиції президента і Ради міністрів Польщі на переговори у Вашингтоні.
Я буду тримати за нього кулаки, бо незалежно від різниць у поглядах (між Туском і Дудою, — ред.) і того, що у президента Дуда незабаром завершується президентська каденція (у серпні наступного року — ред.), він багато вклав у налагодження хороших відносин з Трампом, і ми можемо це спільно використати для польсько-американських розмов, особливо у контексті України, — сказав польський прем'єр.