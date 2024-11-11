Гелікоптер Мі-24 спалили у Московській області

https://racurs.ua/ua/n201096-dobri-ludy-spalyly-mi-24-na-aerodromi-u-pidmoskov-yi.html

Ракурс

У ніч з 9 на 10 листопада 2024 року на аеродромі «Клін-5» Московської області знищено російський штурмовий гелікоптер Мі-24.

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Як повідомляє Головне управління розвідки, згорілий ворожий вертоліт належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації зс рф.

ГУР оприлюднило фрагменти відео, на якому показана пожежа.