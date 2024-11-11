Макрон і Стармер спробують вмовити Байдена дозволити бити Storm Shadow вглиб рф

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Ракурс

Британський прем'єр Стармер та президент Франції Еммануель Макрон зустрінуться в понеділок, 11 листопада, й обговорять, чи можна переконати президента США Джозефа Байдена надати Україні дозвіл на удари ракетами Storm Shadow вглиб території росії.

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Про це пише The Telegraph, посилаючись на джерела в британському уряді.

У Лондоні сподіваються, що лідер США таки надасть цей дозвіл до кінця своїх президентських повноважень, про який Київ просив вже декілька місяців. Очікується, що прем'єр-міністр Великої Британії та очільник Франції обговорять також майбутнє президентство Дональда Трампа для Близького Сходу.

The Telegraph пише: якщо Україна отримає дозвіл на далекобійні удари Storm Shadows до вступу Трампа на посаду, то скасувати цей дозвіл буде складніше.

Як повідомляють інсайдери в уряді Великої Британії, в Лондоні сподіваються, що Байден нарешті дасть дозвіл, якого Київ домагався місяцями, намагаючись убезпечити свою зовнішньополітичну спадщину.

Переговори відбудуться в Парижі під час церемонії з нагоди Дня перемир’я. Світові лідери намагаються з’ясувати, наскільки радикально Трамп, який переміг на виборах у США минулого тижня, має намір змінити політику США щодо України, зазначають у Telegraph.

Високопоставлене джерело в Білому домі заявило:

«Ми дуже хочемо переконатися, що зможемо максимально використати час між сьогоднішнім днем і 20 січня, коли Трамп стане президентом США, а не просто відкласти все на потім, до приходу наступної адміністрації».

Інше джерело повідомило, що за кілька тижнів до того, як Байден залишить Білий дім, очікується, що він «відкриє крани», передавши більше фінансової допомоги Києву.