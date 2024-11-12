Споживання електроенергії зростає - Укренерго

В Україні зростає споживання електроенергії

https://racurs.ua/ua/n201139-spojyvannya-elektroenergiyi-zrostaie-ukrenergo.html

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В Україні споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання.

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Про це сьогодні, 12 листопада, повідомила прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що сьогодні, станом на 6.30, рівень споживання був на 4% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у понеділок, 11 листопада.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері — він був на 5,1% більшим, ніж у попередній робочий день п’ятницю 8 листопада.

Зазначається, що через російські удари по енергоінфраструктурі в години максимального споживання — вранці та увечері — в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності.

Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 7.00 до 11.00 вранці та з 16.00 до 21.00 у вечірні години, — наголошують в «Укренерго».

Протягом доби відбуватиметься імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини та Угорщини загальним обсягом 1 тис. 598 Мвт•год.