У Німеччині обрали дату дострокових виборів до бундестагу

https://racurs.ua/ua/n201148-u-nimechchyni-obraly-datu-dostrokovyh-vyboriv-do-bundestagu.html

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Соціал-демократи канцлера Німеччини Олафа Шольца та опозиційні законодавці досягли угоди щодо дати проведення дострокових виборів.

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Новий Бундестаг має бути обраний 23 лютого 2025 року. Про це повідомляє студія ARD. Втім, остаточне рішення про дату виборів прийматиме президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Крім того, 16 грудня Шольц представить вотум довіри, що дасть змогу прокласти шлях до виборів. Адже з моменту вотуму до дострокових виборів має пройти не менше 60 днів.

Нагадаємо, що 6 листопада стало відомо, що чинний канцлера Німеччини звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера. Це призвело до розпаду правлячої коаліції «світлофор», а, відтак, і до необхідності проведення дострокових виборів (не у вересні 2025, як планувалося, а вже у лютому).

Владна коаліція у Німеччині впала через кілька годин після того, як стало зрозуміло, що Дональд Трамп переміг на у США. Канцлер Олаф Шольц відправив у відставку міністра фінансів з Вільних демократів — партії-партнера в коаліції. Це загалом був незвичний «світлофор». «Червоні» соціал-демократи і зелені, даруйте «зелені» на лівій стороні спектру. «Жовта» Вільна демократична партія ї (ВДП) на правому центрі. «Ліві» хотіли соціальних виплат, інвестицій у зростання та «зеленого» переходу, а ВДП традиційно для лібералів прагнула меншого втручання уряду в економіку та менших витрат.

Німецькі медіа зазначають, що згідно з поточними опитуваннями, лідирує правоцентристський альянс Фрідріха Мерца, набираючи більше 30%. Правоекстремістська партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) посідає друге місце (18%), а Соціал-демократична партія Німеччини — третє (16%). Втім, Олаф Шольф вважає, що він також все ще має шанси здобути перемогу на виборах.