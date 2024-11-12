У бюджетному комітеті Ради назвали джерело коштів на виплату «тисячі від Зеленського»

https://racurs.ua/ua/n201160-u-radi-nazvaly-djerelo-koshtiv-na-vyplatu-tysyachi-vid-zelenskogo.html

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На анонсовану президентом Володимиром Зеленським виплату по 1 000 гривень кожному українцю з 1 грудня цього року витратять залишки коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.

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Про це в інтерв’ю українській редакції Forbes повідомила голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.

Вона нагадала, що на початку 2024 року Фонд безробіття перерахував 10 млрд грн невикористаних минулого року коштів у спецфонд держбюджету. Їх мали спрямувати на фінансування програм Мінекономіки на підтримку бізнесу цього року.

Однак з цієї суми невикористаними залишилися 9,3 млрд грн, пояснила Підласа. За її словами, саме за рахунок цих коштів покриватимуть виплату «тисячі від Зеленського» до кінця року.

Раніше Кабмін планував перенести використання цих коштів на 2025 рік.