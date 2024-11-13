СБУ підтвердила ліквідацію капітана 1-го рангу в Севастополі

Капітана 1-го рангу підірвали в Севастополі. Фото: РосЗМІ

https://racurs.ua/ua/n201170-sbu-pidtverdyla-likvidaciu-kapitana-1-go-rangu-v-sevastopoli.html

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Ліквідацію капітана 1-го рангу в Севастополі здійснила українська спецслужба.

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Служба безпеки України ліквідувала в окупованому Севастополі керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту рф Валерія Транковського. Унаслідок підриву машини йому відірвало ноги, чоловік помер від втрати крові. Про це повідомили «Громадське» та «Бабель» із посиланням на джерела в СБУ.

Саме Транковський віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні. Цей воєнний злочинець був причетним до обстрілу Вінниці російськими крилатими ракетами типу «Калібр» у липні 2022 року. Тоді загинуло 29 цивільних. Також він причетний до обстрілів Одеси та інших міст України, через що загинуло багато мирних громадян.

Саме тому в українські спецслужбі вважали, що цей окупант був абсолютно законною ціллю з погляду законів та звичаїв ведення війни. За Транковським стежили близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій привели в дію дистанційно.

Символічно, що російський військовий злочинець, на руках якого кров десятків мирних українців, закінчив своє безславне життя на вулиці Тараса Шевченка в Севастополі. Розплата за злодіяння — це лише питання часу. Жоден окупант та вбивця не може відчувати себе в безпеці, де б він не знаходився, — заявили в СБУ.

Нагадаємо, вранці 13 листопада в окупованому Севастополі вибухнув легковий автомобіль. Вибуховий пристрій спрацював у транспортному засобі, який належав капітану 1-го рангу Чорноморського флоту рф.

Джерело: «Громадське», «Бабель»