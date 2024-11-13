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Ракурс
Підірвали автомобіль з капітаном Чорноморського флоту рф. Фото: соцмережі

Авто з капітаном Чорноморського флоту рф підірвали у Севастополі

13 лис 2024, 11:19
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Автомобіль вибухнув в окупованому Севастополі у середу, 13 листопада.


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Вибуховий пристрій спрацював у транспортному засобі, який належав капітану 1-го рангу Чорноморського флоту росії. У дію вибухівку привели дистанційно — близько 10.00, коли окупант зупинився на вулиці Тараса Шевченка. Про це повідомив російський Telegram-канал Baza.

Представник окупаційної влади міста Михайло Развожаєв підтвердив, що в автомобілі був військовий. Загарбники не виключають можливість диверсії.

Очевидці кажуть, що окупант загинув від отриманих травм — внаслідок вибуху йому відірвали ноги.

Telegram-канал поінформував, що загиблий офіцер командував штабом 41-ї бригади ракетних катерів. Підрозділ бере участь у війні в Україні, його кораблі завдають ракетних ударів ракетами «Калібр» і «Малахіт». Очевидно, йдеться про 47-річного Валєрія Транковского.

Підірвали автомобіль з капітаном Чорноморського флоту рф. Фото: соцмережі

Підірвали автомобіль з капітаном Чорноморського флоту рф. Фото: соцмережі

Підірвали автомобіль з капітаном Чорноморського флоту рф. Фото: соцмережі

Нагадаємо, 4 жовтня в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області вибухнув автомобіль, у якому перебував воєнний злочинець — «начальник фізичної охорони» Запорізької атомної електростанції Короткий Андрій Юрійович.

Джерело: Ракурс


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