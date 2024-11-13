Дрони атакували нафтобазу в Пензі. Фото:

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Нафтосховище у російській Пензі атакували невідомі дрони.

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У Пензенську область безпілотники залетіли у середу, 13 листопада. Регіон країни-агресора атакували три БпЛА. Дрони нібито впали у лісовому масиві і ніхто не постраждав. Відповідну заяву розповсюдила російська влада, передає Telegram-канал Astra.

Однак у мережі пишуть, що дрони атакували нафтосховище «Комбінат Утьос Росрезерву», яке розташоване в селищі Монтажне. Місцеві пабліки вже опублікували кадри ураження резервуара на територію нафтобази.

«Комбінат Утьос Росрезерву» займається зберіганням та складуванням нафти та продуктів її переробки.

Як відомо, Пенза знаходиться у західній частині Росії й відстань від міста до кордону з Україною становить понад 700 км. У Пензі проживає майже 500 тис. жителів.

Нагадаємо, 10 листопада підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони атакували склади з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення у російській Брянській області. Це був колишній 120-ий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління.