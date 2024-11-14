Окупанти розстріляли жінку на Донеччині, фото: Донецька обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n201202-na-donechchyni-okupanty-rozstrilyaly-miscevu-jytelku-prokuratura-foto.html

Ракурс

На Донеччині 10 листопада представники російської армії розстріляли місцеву жительку.

.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Перебуваючи на околицях с. Терни Лиманської територіальної громади, російські військові побачили місцеву мешканку, яка йшла вулицею вздовж зруйнованих ворогом будинків. Окупанти відкрили по жінці вогонь. Пострілом зі стрілецької зброї цивільну вбито, — зазначають у прокуратурі.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та ідентифікацію жертви окупантів. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).