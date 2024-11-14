Реформа ВСУ - суддя відсудив 14 млн грн боргів по зарплаті за три роки "простою"

https://racurs.ua/ua/n201218-reforma-vsu-suddya-vidsudyv-14-mln-grn-borgiv-po-zarplati-za-try-roky-prostou.html

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Суддя Верховного суду України Олександр Волков виграв судову справу проти новоствореного Верховного Суду. Волков позивався на суму понад 14 млн грн — це борг по зарплаті за 2021−2023 роки.

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Про справу розповів «Укрінформ» з посиланням на рішення Київського окружного адміністративного суду та Шостого апеляційного адміністративного суду

Волков подав позов до ВСУ, у якому вимагав відшкодувати заборговану зарплату за два роки, здійснити перерахунок його суддівської винагороди за 2023 рік, а також виплатити належну вихідну допомогу та інші компенсації, пов’язані зі звільненням. Сума вимог перевищує 14 млн грн.

Вона складається із:

заборгованості у розмірі 9 281 327 грн;

середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні (2 353 494 грн);

боргу із виплати зарплати з січня по березень 2023 року;

компенсації за невикористану відпустку і вихідну допомогу (1 147 410 грн).

Волков зазначив, що його право на отримання належних виплат було порушено через відсутність перерахунків і виплат. Волков посилається на лист Міністерства фінансів, у якому підтверджено, що фінансування суддів Верховного Суду України здійснюється у межах бюджетних призначень, передбачених законом.

Також він нагадав, що рішення Конституційного Суду від 2020 року визнало незаконним перейменування Верховного суду України у Верховний Суд без переведення суддів, що вплинуло на його можливість продовжувати роботу.

Верховний Суд подав касаційну скаргу на рішення про виплату Волкову компенсації, проте дата її розгляду ще не визначена.

Волков підтвердив «Укрінформу», що є позивачем у цій справі та наголосив, що не лише його, а й ще кількох суддів усунули від правосуддя. Це, за його словами, суперечить європейським стандартам і вже було засуджено Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ).