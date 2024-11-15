Армія рф окупувала Рівнопіль у Донецькій області. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n201229-rf-okupuvala-rivnopil-ta-prosunulasya-bilya-semy-naselenyh-punktiv-deepstate.html

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Армія російської федерації змогла досягти деяких успіхів на сході України.

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Зокрема, ворог окупував село Рівнопіль Донецької області. Також загарбники просунулися біля Плехового, Нової Іллінки, Новодмитрівки, в Петрівці, Антонівці, Вознесенці та Новоселидівці. Про це повідомив проект DeepState. Офіційно ця інформація поки не підтверджена.

Аналітики поінформували, що Курахівський відтинок залишається найскладнішим на фронті. Про це свідчить кількість бойових зіткнень за листопад.

Крім того, складна ситуація спостерігається на Покровському напрямку. Також ворог активний на Куп’янському, Времівському та Лиманському напрямках.

За перші 13 днів листопада ситуація в розрізі ділянок наступна:

Курахівський — 690 зіткнень;

Покровський — 435;

Лиманський — 163;

Куп’янський — 145;

Времівський — 130;

Торецький — 92;

Харківський — 77;

Придніпровський — 50;

Краматорський — 30;

Оріхівський — 24;

Сіверський — 23.

Нагадаємо, 14 листопада у Куп’янську на Харківщині вдалося знищити російський десант, який напередодні прорвався на лівобережну частину міста. Місцева влада стверджує, що зараз ситуація в місті контрольована.