Зеленський прокоментував заяву РНБО про плани призвати ще 160 тис. осіб

Володимир Зеленський, фото: «Українське радіо»

https://racurs.ua/ua/n201263-zelenskyy-prokomentuvav-zayavu-rnbo-pro-plany-pryzvaty-sche-160-tys-osib.html

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Наприкінці жовтня секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив, що в Сили оборони вже мобілізували понад мільйон громадян і, за його даними, планується призвати ще понад 160 тис. осіб, що має забезпечити докомплектування військових частин до 85%.

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Президент України Володимир Зеленський у нещодавньому інтерв’ю «Українському радіо» прокоментував цю заяву, повідомляє агентство «РБК-Україна».

За словами Зеленського, він здивований тим, що в РНБО назвали цифри щодо планів мобілізації. Президент вважає, що не можна відштовхуватись тільки від цифр.

Говорити точну цифру — це неправильно. Я здивований секретарем РНБО. Не знав, що він розповсюджує цю інформацію, — зазначив він.

Зеленський додав, що він не погоджується з цифрами, оскільки не можна говорити про точну цифру, бо є питання, завдання.

Якщо не вистачає людей на фронті, — це відповідь, чи мобілізували сотні тисяч людей чи ні. Чи я знаю, скільки мобілізували після цього закону? Так. Чи достатньо? Ні. Чому? Ну, тому що, все ж таки, найголовніше — люди. Хочеться, щоб з такими кроками все робили з розумом. А тому, якщо не вистачає, то точно ніякі пів мільйона ніхто не мобілізував, — наголосив Зеленський.

Джерело: «РБК-Україна»