Росіянин-радник Трампа хоче стати посланцем з питань врегулювання війни

https://racurs.ua/ua/n201271-rosiyanyn-radnyk-trampa-hoche-staty-poslancem-z-pytan-vreguluvannya-viyny.html

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Росіянин Борис Епштейн, який є радником Трампа, хоче стати посланцем з питань врегулювання російсько-української війни.

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Сам Трамп зацікавився такою пропозицією та не відкинув її, але і не погодився, пише New York Times.

Журналісти пишуть, що Епштейн висунув свою кандидатуру в той момент, коли Трамп летів у Вашингтон на зустріч із чинним главою США Джо Байденом у середу, 13 листопада, від чого «усі в літаку були приголомшені». Сам Трамп зацікавився такою пропозицією та не відкинув її, але й не погодився.

У New York Times зазначають, що Трамп уже наділив Епштейна надзвичайними повноваженнями й продемонстрував готовність дослухатися до його порад більше, ніж до порад інших. Цьому здивувався навіть американський мільярдер Ілон Маск, який за останній час також збільшив свій вплив на Трампа і готується увійти в його уряд.

Епштейн народився в росії, там провів своє дитинство. Сам він стверджує, що має родичів як в Україні, так і в рф. Як пише NYT, Епштейн за першого президентства Трампа працював у команді комунікаційників у Білому домі, але у 2017-му залишив свою посаду через «проблеми з допуском до державної таємниці».

Епштейн координував юридичний захист у кримінальних справах проти Трампа, зокрема щодо виплат порнозірці Стормі Деніелс. Джерела NYT також стверджують, що саме Епштейн просував кандидатуру Метта Ґейца на посаду генерального прокурора у США.

Епштейн також замішаний у судових справах. У штаті Аризона триває слідство проти нього та інших соратників Трампа у справі щодо спроби скасування результатів виборів 2020 року за допомогою так званих фальшивих виборників.