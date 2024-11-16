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Ракурс
Соціал-демократи Німеччини можуть піти на вибори не з Шольцем, - пише Spiegel

Соціал-демократи Німеччини можуть піти на вибори не з Шольцем, — пише Spiegel

16 лис 2024, 19:19
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У правлячій партії Німеччини пропонують йти на нові вибори не з Олафом Шольцем, а з Борисом Пісторіусом.


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Spiegel пише, що кандидатура Пісторіуса як кандидата у нові канцлери вперше прозвучала на закритому засіданні впливової групи консерваторів від СДПН Seeheimer Kreis минулого тижня.

Низка депутатів Бундестагу заявили, що міністр оборони є набагато популярнішим за чинного канцлера.

Депутат Джо Вайнгартен заявив, що репутація Шольца серед німців «на самому дні».

А депутат Крістіан Шрайдер наголосив, що більше не може переконати членів партії брати участь у передвиборчій кампанії за Шольца.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий провести голосування у парламенті щодо вотуму довіри своєму уряду раніше, ніж 15 січня. Спершу німецький канцлер запропонував призначити голосування у Бундестазі за вотум довіри своєму уряду 15 січня, а дострокові вибори провести у березні.

Однак опозиція на чолі з лідером ХДС/ХСС Фрідріхом Мерцом закликала провести вибори вже 19 січня. Голосування за вотум довіри є необхідною передумовою для цього.

Дострокові вибори у Німеччині відбудуться внаслідок розпаду коаліції СДПН, «зелених» та вільних демократів. Її спровокувала відставка міністра фінансів Лінднера з партії вільних демократів.

Джерело: Ракурс


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