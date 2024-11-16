Соціал-демократи Німеччини можуть піти на вибори не з Шольцем, - пише Spiegel

https://racurs.ua/ua/n201276-social-demokraty-nimechchyny-mojut-pity-na-vybory-ne-z-sholcem-pyshe-spiegel.html

Ракурс

У правлячій партії Німеччини пропонують йти на нові вибори не з Олафом Шольцем, а з Борисом Пісторіусом.

.

Spiegel пише, що кандидатура Пісторіуса як кандидата у нові канцлери вперше прозвучала на закритому засіданні впливової групи консерваторів від СДПН Seeheimer Kreis минулого тижня.

Низка депутатів Бундестагу заявили, що міністр оборони є набагато популярнішим за чинного канцлера.

Депутат Джо Вайнгартен заявив, що репутація Шольца серед німців «на самому дні».

А депутат Крістіан Шрайдер наголосив, що більше не може переконати членів партії брати участь у передвиборчій кампанії за Шольца.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий провести голосування у парламенті щодо вотуму довіри своєму уряду раніше, ніж 15 січня. Спершу німецький канцлер запропонував призначити голосування у Бундестазі за вотум довіри своєму уряду 15 січня, а дострокові вибори провести у березні.