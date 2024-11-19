Батьки із дітьми загинули у багатоповерхівці у Глухові

https://racurs.ua/ua/n201352-batky-iz-ditmy-zagynuly-u-bagatopoverhivci-u-gluhovi.html

Ракурс

Батьки із дітьми загинули у багатоповерхівці у Глухові внаслідок удару російських безпілотників у ніч на 19 листопада.

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Загинули хлопчик та його мати, 59-річний чоловік та його 83-річна мати. Загиблому хлопчику було 7 років, до свого восьмого дня народження він не дожив декілька днів. Серед поранених 13-річна дівчина та її 14-річний брат, повідомили в Офісі генпрокурора.

У Глухові під завалами загинула родина з прикордоння: мати та двоє синів, повідомляє Глухів.City. Родина переїхала з Есманьської громади, щоби в Глухові знайти безпечніше місце. 18 листопада їхні життя відібрав російський обстріл.

Тетяна, Микита, Василь — імена сім’ї, якої не стало. Живим залишився батько. Старшому сину був 21 рік, молодшому лише 7. До свого восьмого дня народження він не дожив декілька днів.

Також у прокуратурі Сумщини повідомили, що кількість загиблих зросла до 10, серед яких 83-річна жінка та її 59-річний син. Серед поранених 13-річна дівчина та її 14-річний брат.

Під завалами ще шукають людей.