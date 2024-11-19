Росіяни атакували Київський район Харкова. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n201360-rosiyany-atakuvaly-kyyivskyy-rayon-harkova-postrajdaly-12-osib.html

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Російські війська вдарили по Київському району Харкова.

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Місто ворог обстріляв у вівторок, 19 листопада. Від ворожого удару удару постраждали 12 людей. Про це повідомили керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.

Більшість постраждалих — чоловіки. Наймолодшому з поранених 18 років. Юнака госпіталізували у важкому стані. Інші постраждалі перебувають у середньому стані, чотирьох осіб довелося госпіталізувати.

На місці працюють профільні служби. Інформація щодо російської атаки оновлюється.

Також 19 листопада війська рф атакували село Гоптівка Харківського району. Там постраждали 52-річний чоловік та 59-річна жінка.

А в селі Білий Колодязь Чугуївського району внаслідок обстрілу горів будинок. У Куп’янську боєприпас, скинутий росіянами з БпЛА, пошкодив автомобіль.

Нагадаємо, пізно ввечері 18 листопада російська армія атакувала місто Глухів на Сумщині двома дронами-камікадзе Shahed. Під ударом опинився гуртожиток — він частково зруйнований. Наразі відомо про 12 загиблих та 11 постраждалих, але розбір завалів ще триває.