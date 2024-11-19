В Україні заборонили продаж кратому. Фото:

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Ракурс

Продаж рослини кратом заборонили на території України.

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Кабінет міністрів постановою № 1306 від 15 листопада вніс кратом та мітаргінін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Про це народний депутат Дмитро Гурін 19 листопада повідомив у соціальній мережі Х.

Кратом і мітрагінін заборонено — внесено в список психотропних речовин обіг яких обмежено, туди ж де, кетамін та амфетамін. Від сьогоднішнього дня продавати кратом в кафе не можна, ура, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, кратом — це рослина, що росте у формі дерева у Південно-Східній Азії та є психоактивним засобом природного походження. Вона містить у собі психоактивні алкалоїди мітрагінін.

До України кратом потрапляє у виді порошку перемеленого листя. З цієї рослини виготовляють, зокрема, чаї. Продавці представляють його напій, що «підвищує рівень енергії організму та знеболює".

Нагадаємо, у травні цього року Кабінет міністрів України виключив канабіс зі списку тяжких наркотиків. Зміни щодо коноплі внеслм на виконання вимог закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) для використання у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів з метою розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування».