Україна отримає від Данії ще дві партії винищувачів F-16. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n201367-ukrayina-otrymaie-vid-daniyi-sche-dvi-partiyi-vynyschuvachiv-f-16.html

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Данія відправить Силам оборони України ще дві партії винищувачів F-16.

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Данський уряд немає жодних змін у планах щодо передачі Україні певної кількості цих винищувачів. Копенгаген вже передав Києву шість винищувачів F-16. Всього Україні має надійти 19 літаків. Про це прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила 19 листопада на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Це було складно, але ми змогли досягти успіху в навчанні. Тому, процес триває. І потім ще буде партія і ще одна наступна партія. Загалом буде 19, як ми сказали на самому початку, — наголосила вона.

Також сьогодні стало відомо, що уряд Данії вирішив виділити 130 млн євро на розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Загалом завдяки данській моделі в український ОПК уже залучили понад мільярд доларів від партнерів, до яких нещодавно приєдналася Норвегія.

Нагадаємо, у вересні президент Володимир Зеленський провів нараду, яка стосувалась збільшення повітряного флоту F-16. Глава держави наголосив, що вже є чітке розуміння кроків, як збільшити кількість бойових літаків в Україні та пришвидшити тренування наших пілотів.