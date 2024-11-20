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Ракурс
БпЛА атакували завод з виробництва дронів в росії. Фото:

БпЛА атакували завод з виробництва дронів у Бєлгородській області (ВІДЕО)

20 лис 2024, 08:49
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Безпілотники атакували важливе підприємство у Белгородській області росії.


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У ніч на 20 листопада БпЛА вдарили по заводу компанії ЕФКО, який публічно робить харчову продукцію. Однак насправді це підприємство також виготовляє вантажні дрони, котрі використовує російська армія у воєнних цілях. Про це керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив у Telegram.

Тим часом у Міністерстві оборони рф заявили, що протягом ночі 20 листопада російські засоби ППО «знищили і перехопили 44 українських БпЛА літакового типу». Ворог заявляє при «збиття» 20 дронів у Новгородській області, п’яти над територією Курської області, чотирьох — над Орловською областю, по три БпЛА нібито збито над територіями Бєлгородської, Тульської та Тверської областей. Ще окупанти заявляють про «знищення» по два дрони у Брянській, Московській та Смоленській областях.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявили, що 19 листопада Сили оборони атакували склад боєприпасів у Карачеві Брянської області росії. Було зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонацію в районі цілі.

Деякі українські ЗМІ та Міноборони рф заявили, що це вперше ЗСУ вдарили по території рф балістичними ракетами ATACMS.

Джерело: Ракурс


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