ВРУ проголосувала за позбавлення держнагород зрадників України. Фото:

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Верховна Рада проголосувала за законопроект про позбавлення держнагород зрадників України.

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У середу, 20 листопада, парламент ухвалив в цілому проект закону № 11410, яким пропонують позбавляти державних нагород тих, хто вчинив протиправні дії проти України. «За» проголосували 283 народні депутати. Про це нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко повідомили у Telegram.

Ініціатором документу був президент Володимир Зеленський, який ще у липні закликав Раду розглянути законопроект. Державні нагороди, зокрема звання Героя України, орденів «За заслуги» та інші, забиратимуть у тих, хто популяризує або пропагує росію, виправдовує війну й окупацію.

Нагадаємо, 20 листопада Верховна Рада України підтримала демобілізацію військових, чиї неповнорідні родичі загинули на війні. Також парламент надав право на відстрочку цивільним, які пройшли полон.