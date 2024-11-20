У "Резерв+" запрацювала опція оформлення відстрочки для багатодітних батьків

https://racurs.ua/ua/n201396-u-rezerv-zapracuvala-opciya-oformlennya-vidstrochky-dlya-bagatoditnyh-batkiv.html

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З 20 листопада у застосунку «Резерв+" запрацювала можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків, а саме сімей, що мають троє неповнолітніх дітей у спільному шлюбі.

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Оновлена версія застосунку вже доступна у AppStore та PlayMarket, — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Через Резерв+ вже оформлено чи поновлено 150 тисяч відстрочок. І тепер вони доступні й для багатодітних батьків, що мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі.

Продовжуємо працювати над взаємодією із Єдиним реєстром боржників, щоб стали доступними відстрочки для багатодітних батьків усіх типів, — зазначила Черногоренко.

Крім багатодітних батьків, сервіс онлайн-відстрочок доступний для:

людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності;

студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра. Або ж після магістра навчаються на аспірантурі.

За слвоами міністерки, онлайн-відстрочка працює дуже просто. Необхідно авторизуватися у «Резерв+" і надіслати запит. Система перевірить, чи маєте ви право на відстрочку. Якщо так, то цей статус відобразиться в електронному військовому документі.

Люди з інвалідністю отримуватимуть відстрочку на рік або до кінця дії пенсійного посвідчення. Студенти, аспіранти та докторанти отримуватимуть відстрочку до кінця дії воєнного стану і мобілізації.

Міноборони працює над тим, щоб онлайн-відстрочки були доступними і для інших категорій громадян.