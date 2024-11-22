Депутат, який підірвав гранати у сільраді на Закарпатті, отримав довічне

https://racurs.ua/ua/n201451-deputat-yakyy-pidirvav-granaty-u-silradi-na-zakarpatti-otrymav-dovichne.html

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На Закарпатті до довічного ув’язнення засудили депутата, який підірвав гранати під час засідання сесії сільради.

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Депутата Керецьківської сільської ради визнано винним у вчиненні терористичного акту, який призвів до загибелі людей, а також незаконному поводженні з вибуховими пристроями (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України).

Його засуджено до довічного ув’язнення з конфіскацією майна, повідомили в Офісі генпрокурора 22 листопада.

Прокурори у суді довели, що 15 грудня 2023 року у селі Керецьки Хустського району під час засідання сесії сільради засуджений здійснив теракт. Він кинув на підлогу гранати, які одразу здетонували.

Від підриву гранат постраждало більше 20 людей. Загинуло від множинних осколкових поранень двоє депутатів сільради. Один з них помер наступного дня після інциденту, інший — через місяць.

Встановлено, що до цього депутат готувався заздалегідь. За кілька місяців напередодні придбав дві осколкові наступальні гранати РГД-5 та ручну осколкову оборонну гранату Ф-1, які зберігав за місцем свого проживання.

Під час досудового розслідування та судового розгляду засуджений перебував під вартою в ДУ «Закарпатська УВП (№ 9)». Там знаходитиметься до набрання вироком законної сили.

Крім того, для відшкодування завданої внаслідок теракту майнової шкоди Керецьківській сільській раді до депутата заявлено цивільний позов.