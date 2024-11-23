Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів

https://racurs.ua/ua/n201481-lytva-profinansuie-vyrobnyctvo-ukrayinskyh-dalekobiynyh-droniv.html

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Литва виділила перші 10 млн євро на виробництво української далекобійної зброї.

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Про це повідомив 23 листопада міністр оборони України Рустем Умєров.

Перший транш на підтримку українських DeepStrike буде перераховано найближчим часом, підкреслив міністр оборони.

Відповідний Меморандум підписали сьогодні в Вільнюсі з моїм другом, міністром оборони Лаурінасом Кащюнасом, — написав Умєров у своїх соцмережах.

Литва спрямовує 10 млн на виробництво української далекобійної зброї, зокрема проєкту «Паляниця».

Литовська сторона вже працює над фіналізацією бюрократичних процедур, перший транш на підтримку українських DeepStrike буде перераховано найближчим часом, — додав міністр.

22 листопада Умєров був у Стокгольмі, де підписав подібну угоду зі Швецією. Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів за «данською моделлю». Так Умєров сказав після зустрічі зі своїм колегою Полом Йонсоном.

Міністри оборони також обговорили плани фінансування допомоги Україні на 2025 рік.

Працюємо над тим, щоб ця підтримка була ще більшою та відповідала реальним потребам наших захисників і захисниць. Окремий фокус — оснащення бригад. Фіналізуємо домовленості з нашими нордичними партнерами, — резюмував Умєров.

Йонсон заявив, що Швеція готова співпрацювати з партнерами і союзниками для подальшого розвитку та нарощування далекобійних спроможностей України, адже, за його словами, в України має бути усе необхідне для того, щоб захищатися. Він нагадав, що Швеція не встановлювала для України ніяких обмежень на застосування шведської зброї.