У порт окупованого Бердянська прилетіла ракета

https://racurs.ua/ua/n201485-u-port-okupovanogo-berdyanska-pryletila-raketa.html

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В окупованому Бердянську вночі пролунав вибух. Міська військова адміністрація повідомила, що ймовірно є влучання в районі порту.

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Згодом призначений росією голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький написав, що по порту було здійснено атаку керованою ракетою.

Постраждалих немає. Вогнища займання, що утворилися внаслідок прильоту, погашено. Ракетна атака не вплинула на працездатність порту, — заявив Балицький.

Бердянськ був окупований у лютому 2022 року, відтоді російські військові використовують морський порт на Азовському морі для перевезення зброї та військової техніки.