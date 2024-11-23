Storm Shadow у Мар'їно ліквідували півтисячі солдатів КНДР, - ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n201492-storm-shadow-u-mar-yino-likviduvaly-pivtysyachi-soldativ-kndr-zmi.html

Ракурс

В результаті удару ракетами Storm Shadow по Курській області росії загинули півтисячі солдатів КНДР, а також генерал та 18 офіцерів рф.

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Про це повідомляє Global Defense Corp із посиланням на джерела.

Також відомо, що ще 13 саперів росії були поранені під час знешкодження нерозірваних боєприпасів на місці ракетного удару. Під час цієї зачистки був присутній високопоставлений персонал, «це може свідчити про те, що жертвами є не тільки офіцери та один генерал рф», припускає Defense Express.

Інформацію про подію підтверджують кілька незалежних джерел видання. Російська сторона офіційно поки це не коментувала.