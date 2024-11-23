Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
В одному з готелів Києва сталася стрілянина. Фото: поліція Києва

Стрілянина сталася в одному з готелів Києва — є загиблий та поранені

23 лис 2024, 21:49
999

Смертельна стрілянина сталася в одному з готелів Києва.


.

У суботу, 23 листопада, близько 1.00 в приміщенні готелю між двома компаніями виник конфлікт, який переріс у бійку. Далі один із чоловіків дістав зброю та зробив декілька пострілів у бік опонентів. Про це столична поліція повідомила у Facebook.

Внаслідок стрілянини на місці загинув 27-річних чоловік. Його товариша та охоронця готелю госпіталізували з пораненнями. Лікарі оцінюють їхній стан як задовільний.

Одного з учасників бійки правоохоронцям вдалося затримати. Стрілок з місця події втік, його вже розшукують.

Слідчі відкрили два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу Україну. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Деякі пабліки пишуть, що конфлікт в готелі, який переріс у стрілянину, виник між поліцейськими та військовими. Однак ця інформація ще потребує перевірки.

В одному з готелів Києва сталася стрілянина. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, на території складського комплексу у селі Щасливе на Київщині сталася стрілянина — в мережі з’явилося відео, на котрому чоловік у військовому однострої біжить за цивільним і стріляє в його напрямку. У Міноборони згодом заявили, що стріляв працівник ТЦК.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів