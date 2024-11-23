В одному з готелів Києва сталася стрілянина. Фото: поліція Києва

https://racurs.ua/ua/n201503-strilyanyna-stalasya-v-odnomu-z-goteliv-kyieva-ie-zagyblyy-ta-poraneni.html

Ракурс

Смертельна стрілянина сталася в одному з готелів Києва.

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У суботу, 23 листопада, близько 1.00 в приміщенні готелю між двома компаніями виник конфлікт, який переріс у бійку. Далі один із чоловіків дістав зброю та зробив декілька пострілів у бік опонентів. Про це столична поліція повідомила у Facebook.

Внаслідок стрілянини на місці загинув 27-річних чоловік. Його товариша та охоронця готелю госпіталізували з пораненнями. Лікарі оцінюють їхній стан як задовільний.

Одного з учасників бійки правоохоронцям вдалося затримати. Стрілок з місця події втік, його вже розшукують.

Слідчі відкрили два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу Україну. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Деякі пабліки пишуть, що конфлікт в готелі, який переріс у стрілянину, виник між поліцейськими та військовими. Однак ця інформація ще потребує перевірки.

Нагадаємо, на території складського комплексу у селі Щасливе на Київщині сталася стрілянина — в мережі з’явилося відео, на котрому чоловік у військовому однострої біжить за цивільним і стріляє в його напрямку. У Міноборони згодом заявили, що стріляв працівник ТЦК.