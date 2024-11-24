ЗСУ уразили російську радіолокаційну станцію ЗРК С-400. Фото:

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Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію ЗРК «С-400» російських окупантів.

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У ніч на 24 листопада підрозділи ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали групового удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490-го зенітного ракетного полку 6-ї армії рф на території Курської області. Було влучання у радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу «С-400». Про це Генштаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Військові зазначили, що цей російський підрозділ вів бойову роботу у режимі «земля-земля», тобто уражаючи наземні нерухомі цілі. Під такі обстріли противника зазвичай потрапляють цивільні об'єкти та мирні мешканці населених пунктів у прифронтових українських областях.

Нагадаємо, у вересні українські Сили оборони знищили в Курській області російський зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф». Ворожа техніка була спалена завдяки спільній роботі 413-ї ОББС «Рейд» та загону БПС «Джміль» 78 ОДШП.