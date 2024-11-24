В Україні тривають відключення електроенергії

https://racurs.ua/ua/n201524-v-ukrayini-25-lystopada-diyatyme-odna-cherga-vidkluchen-ukrenergo.html

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В Україні завтра, 25 листопада, діятиме одна черга відключень електроенергії.

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Час її застосування — з 14.00 до 20.00. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Водночас українців закликають не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах, — зазначають в «Укренерго».

У компанії наголошують, що причина запровадження обмежень пошкодження енергообʼєктів під час російської ракетно-дронової атаки 17 листопада.