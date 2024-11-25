У Румунії в другий тур виборів президента пройшли правий популіст та лідерка опозиції

Келін Джорджеску виграв перший тур

https://racurs.ua/ua/n201545-u-rumuniyi-v-drugyy-tur-vyboriv-prezydenta-proyshly-pravyy-populist-ta-liderka-opozyciyi.html

Ракурс

У Румунії в другий тур президентських виборів проходять незалежний кандидат Келін Джорджеску та лідерка головної опозиційної партії «Союз порятунку Румунії» Елена Ласконі.

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Келін Джорджеску є ультраправим та проросійським. Він прославляє часи, коли Румунія була союзницею нацистів. Критикує НАТО, ЄС та розміщення американських баз у Румунії. Російсько-українську війну називає наслідком змови американських виробників зброї.

Politico пише, що Джорджеску «надзвичайно релігійний і націоналістичний». Зокрема, він заявляв, що російсько-українська війна маніпулюється американськими військовими компаніями. Крім цього, кандидат у президенти використовував TikTok для залучення виборців. Також Джорджеску розкритикували за коментарі щодо підтримки фашистського легіонерського руху Румунії XX століття.

Елена Ласконі є проєвропейською та проукраїнською. Зокрема, вона критикує пасивну реакцію влади Румунії щодо російських дронів, які порушують повітряний простір країни.

Другий тур голосування відбудеться 8 грудня.