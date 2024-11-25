Німецькі соціал-демократи визначилися з кандидатом у канцлери

Олаф Шольц, фото: Ukr.net

https://racurs.ua/ua/n201555-nimecki-social-demokraty-vyznachylysya-z-kandydatom-u-kanclery.html

Ракурс

Соціал-демократична партія Німеччини офіційно оголосила Олафа Шольца кандидатом на посаду канцлера ФРН, який поведе партію на дострокові вибори, зокрема, через його зважену політику.

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Про відповідне рішення керівництва СДПН оголосила голова партії Саскія Есскен сьогодні, 15 листопада, Берліні, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ми сьогодні одностайно номінували Олафа Шольца нашим кандидатом у канцлери на майбутніх виборах, — заявила Есскен і проголосила, що соціал-демократи вступають таким чином у передвиборчу боротьбу.

Зазначається, що на думку керівництва партії «Шольц є правильною кандидатурою для Німеччини саме в цій ситуації», адже нинішній глава уряду має «досвід і принци» і все робить правильно.

Есскен також назвала правильним рішення канцлера звільнити свого міністра фінансів, лідера ліберальної партії, Крістіана Лінднера.

Сам Шольц у своєму слові зробив особливий акцент на темі Україну, назвавши правильним рішення допомагати Україні, стати найбільшим прихильником України в Європі. Він наголосив, що його «уряд все зробив, щоби Україна не залишилась сам на сам… І водночас все зробив, щоби війна не розширилася».

Ми — та держава, яка насправді постійно підтримує Україну та не залишає її одну в оборонній боротьбі за свободу, демократію і суверенітет, — зазначив він.

Шольц наголосив, що мобілізація такої допомоги була правильною.

Але водночас уряд під моїм керівництвом зробив усе, щоби ця війна не зазнала ще більшої ескалації і не переросла у війну між Росією і НАТО. І це залишається центральним викликом зараз, — наголосив Шольц.

Попри всі дискусії для мене завжди було важливо, щоби ми завжди ухвалювали правильні рішення, наприклад, коли я сказав, що ми не будемо передавати ракети Taurus, наприклад, коли я сказав, що не погоджуюсь з тим, щоби зі зброї, яку ми передали, завдавалися удари вглиб території росії, — додав він.

Німецькі ЗМІ зазначають, що рішення про висунення Шольца було ухвалене після жорстких дебатів. Минулого тижня однопартієць Шольца — міністр оборони Борис Пісторіус, який має значно вищий рейтинг серед виборців — відмовився висувати свою кандидатуру. Офіційно висунення Шольца буде підтверджене на з’їзді партії 11 січня.

6 листопада Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера — голови Вільної демократичної партії (ВДП). Після цього майже всі міністри, які були членами ВДП, заявили, що добровільно складуть свої повноваження. В результаті правляча у Німеччині коаліція розвалилася.

Дострокові вибори до Бундестагу відбудуться 23 лютого 2025 року.

Джерело: «Укрінформ»