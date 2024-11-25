В Україні тривають відключення електроенергії

https://racurs.ua/ua/n201559-odnu-chergu-vidkluchen-zastosovuvatymut-v-ukrayini-25-lystopada-ukrenergo.html

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В Україні завтра, 26 листопада, продовжать застосовувати графіки обмеження споживання електроенергії.

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Про це сьогодні, 25 листопада, повідомила прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що 26 листопада час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

7.00 — 10.00 — одна черга відключень;

14.00 — 21.00 — одна черга відключень.

Українців також закликають не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

Час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби. Актуальну інформацію про графіки відключень дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго, — наголошують в «Укренерго».

У компанії нагадують, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.