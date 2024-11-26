Рекордну кількість БпЛА запустила росія по Україні. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n201570-rekordnu-kilkist-bpla-zapustyla-rosiya-po-ukrayini-vnochi-yak-vidpracuvala-ppo.html

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Російська армія випустила по Україні рекордну кількість безпілотників.

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У ніч на 26 листопада ворог атакував Україну 188 БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Дрони були запущені з російських Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська. Крім того, окупанти вдарили чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М» із Воронезької та Курської областей. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. ППО працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

Наразі відомо про 76 збитих дронів, а ще 95 БпЛА були локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ. Ще п’ять безпілотників полетіли у бік Білорусі.

У Повітряних силах поінформували про влучання в об'єкти критичної інфраструктури, пошкодження приватних та багатоквартирних будинків. Попередньо обійшлось без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, упродовж вчорашнього дня російські загарбники впродовж атакували Одещину двома балістичними ракетами «Іскандер-М». Одну з цих ракет збила ППО. Також на південному напрямку знищено п’ять розвідувальних безпілотників «Фенікс», «Мерлін-ВР», «Supercam» та два «Орлани».