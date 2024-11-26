Укренерго повідомило про одну чергу відключень 27 листопада

https://racurs.ua/ua/n201589-ukrenergo-povidomylo-pro-odnu-chergu-vidkluchen-27-lystopada.html

Ракурс

Укренерго повідомило про одну чергу відключень 27 листопада.

.

Обмеження подачі струму плануються з 7.00 до 20.00.

Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Раніше в Укренерго писали, що у країні споживання зростає. 26 листопада, станом на 6:00, його рівень був на 5% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у понеділок. Це пояснюється утриманням морозної погоди в більшості областей упродовж всієї доби.

Вчора, 25 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 9,4% вищим, ніж попереднього робочого дня — у п’ятницю, 22 листопада. Це пояснюється зниженням температури повітря, порівняно з минулим тижнем.

Наразі українська енергосистема продовжує відновлюватись після десяти масованих атак росіян, у ній зберігається значний дефіцит потужності. На енергооб'єктах тривають аварійні та планові ремонти.