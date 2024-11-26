Сили оборони відкинули росіян від Куп’янська, - речник ОСУВ Хортиця

https://racurs.ua/ua/n201594-syly-oborony-vidkynuly-rosiyan-vid-kup-yanska.html

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Сили оборони відкинули росіян від Куп’янська.

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Про це 26 листопада в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ Хортиця Назар Волошин.

Росіяни біля цього важливого міста намагаються просочуватися малими штурмовими групами, а потім накопичуватися без залучення великої кількості бронетехніки. Волошин каже, що на цьому напрямку вдалося стабілізувати ситуацію, і ворог від Куп’янська відкинутий.

Техніка, ворог, який намагається перейти на інший берег, одразу знищується нашими як вогневими засобами, так і FPV-дронами. Там знаходиться все під контролем наших Сил оборони. Навіть якщо якісь групи і переправляються в кількості 8 чи 10 чоловік, то з цієї кількості підіймаються на берег близько 2−3 осіб. Тобто ворог знищується і там, — заявив Волошин.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов наголосив, що війська рф на човнах переправляються на правий берег Осколу на Куп’янщині, але українські захисники знищують ці групи.

DeepState уранці 26 листопада також повідомляв, що ЗСУ завершили зачистку Куп’янська.

У ранковому зведенні Генштабу 26 листопада повідомлялося, що на Куп’янському напрямку за добу відбулося 23 атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Новомлинська, Колісниківки, Загризового, Синьківки, Лозової, Кругляківки та Зеленого Гаю.

У зведенні о 16.30 Генштаб писав вже про 12 штурмових дій, які відбили наші воїни поблизу Григорівки, Зеленого Гаю, Загризового, Сенькового та Андріївки на Куп’янському напрямку, три боєзіткнення тривали на момент повідомлення.