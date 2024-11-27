Карта бойових дій в Україні: DeepState

https://racurs.ua/ua/n201602-armiya-rf-okupuvala-dva-naseleni-punkty-na-donechchyni-deepstate.html

Ракурс

Російські окупанти мали успіх на деяких ділянках фронту в України.

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Ворог окупував Новоселидівку на Курахівському напрямку та Петрівку на Покровському напрямку Донецької області. Про це аналітики проекту DeepState повідомили в Telegramу ніч на 26 листопада.

Також експерти заявили про просування росіян біля Новомлинська та у Кругляківці Харківської області. Зокрема, противник просунувся біля Жовтого, Пустинки, Пушкіного, Роздольного, Розливу, Веселого Гаю, Рівнополя, Сонцівки, Берестках та Кураховому Донецької області.

В Генштабі ЗСУ цю інформацію не коментували. У вечірньому зведенні за 26 листопада повідомлялося про 208 бойових зіткнень на фронті. Зокрема, на Курахівському напрямку відбулося 39 бойових зіткнень, а на Покровському напрямку зафіксовано 32 штурмові та наступальні дії ворога. На Куп’янському напрямку противник 17 разів намагався просунутися вперед.

Нагадаємо, минулої доби фіксувалося просування ворога біля Новомлинська Харківської області, Дальнього, Костянтинопольського, в Роздольному, Петрівці та Кураховому на Донеччині.

Натомість Сили оборони України повністю вибили противника з міста Куп’янськ на Харківщині.