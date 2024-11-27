Окуповані території Запорізької та Херсонської областей залишилися без світла. Фото:

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Перебої з електропостачанням виникли 27 листопада на окупованій території Запорізької та Херсонської областей.

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Зокрема, світло відсутнє у Бердянську та Мелітополі. Так званий губернатор Запорізької області Євген Балицький заявив, що причиною знеструмлення стала аварія на лініях електропередач. Пообіцяв, що подачу електроенергії скоро відновлять. Про це представники окупаційної влади повідомили у Telegram.

Щодо блекауту на Херсонщини, то голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що без електроенергії залишилося 172 населені пункти. За словами задника, світло зникло внаслідок аварійного відключення на лінії електропередачі ПЛ-330 кВ «Джанкою — Мелітополь». У Генічеському та Новотроїцькому округах електропостачання вже відновили.

Українська влада не коментувала знеструмлення тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, в «Укренерго» заявили, що 27 листопада діятиме одна черга відключень. Обмеження подачі струму плануються з 7.00 до 20.00. Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.