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Є ризик к непостачання бойових комплектів на 45 млрд грн, фото: «Мілітарний»

Аудит Міноборони встановив, що боєприпаси на 45 млрд грн під зривом постачання — нардеп

27 лис 2024, 20:04
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Внутрішній аудит Міноборони України встановив, що є ризик непостачання бойових комплектів на 45 млрд грн.


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Про це сьогодні, 27 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Нардеп опублікував фрагмент відповідного документа, у котрому вказано, що 45 млрд — це близько 20% усього законтрактованого товару.

Тобто гроші заплатили — а де товар? Немає. Мало того, що вся партія бракована. Так вони ще зірвали контракт, — наголосив він.

Гончаренко зазначив, що, згідно аудиту Міноборони, про проблеми з постачанням було відомо ще у липні.

У наведеному нардепом фрагменті документа вказано, що повідомлялося про існування певних ризиків, зокрема:

  • наявності, якості, безперервного та своєчасного постачання компонентів і сировини критичного імпорту;
  • своєчасної підготовки кваліфікованого виробничого персоналу, розширення наявних виробничих площ і створення додаткового технологічного оснащення.

Нагадаємо, нещодавно у соцмережах з’явилися повідомлення про низьку якість мін, котрі отримують ЗСУ. У Міноборони вже заявили, що вже почали розслідувати причини постачання бракованих мін для ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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