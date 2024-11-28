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Київ відбився - ППО знищила всі ракети та дрони, якими росіяни атакували столицю
Київ відбився — ППО знищила всі ракети та дрони, якими росіяни атакували столицюhttps://racurs.ua/ua/n201636-kyyiv-vidbyvsya-ppo-znyschyla-vsi-rakety-ta-drony-yakymy-rosiyany-atakuvaly-stolycu.htmlРакурс
Сили ППО знищили всі ракети та дрони, якими росіяни атакували Київ.
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У Дніпровському та Дарницькому районах міста зафіксували падіння уламків збитих цілей.
На Київщині двоє людей постраждали внаслідок ракетно-дронової атаки.
В області пошкоджений інфраструктурний об'єкт, пожежу вже ліквідували. В іншому районі Київщини пошкоджено приватний будинок, нежитлову будівлю та ангарне приміщення.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Пожежа ліквідована. Пошкоджена будівля та два автомобілі. В іншому районі області пошкоджено приватний будинок, нежитлову будівлю та ангарне приміщення. В області тривають екстрені відключення електроенергії за вказівкою Укренерго. Працюють 466 пунктів незламності, — йдеться у повідомленні голови Руслана Карвченка.
За прогнозом «Укренерго» екстрені відключення світла будуть тривати до 20:00. Ситуація в енергосистемі складна, повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко.