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Ракурс
Львівський псевдоактивіст Стахів почув нове рішення про запобіжний захід для себе

Львівський псевдоактивіст Стахів почув нове рішення про запобіжний захід для себе

28 лис 2024, 14:41
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Львівський апеляційний суд ухвалив продовження запобіжного заходу для Остапа Стахіва — це тримання під вартою до 25 грудня із можливістю внесення застави 908 тисяч гривень.


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Про це повідомило 28 листопада Суспільне. Стахіва підозрюють у шахрайстві та поширенні інформації про розташування підрозділів Збройних сил України.

25 вересня у його помешканні СБУ провела обшук.

У 2022 році у своїх відео Стахів розповідав, що ТЦК «викрадає і катує людей». Він стверджував, що ТЦК не зареєстровані офіційно і нібито про це є відповідне рішення Верховного суду.

У 2023 році Стахів створив нове ГО — «Обʼєднання правозахисників України».

Він видавав членам організації «міжнародні посвідчення правозахисників», які не мають юридичної сили, але, за словами блогера, мали «захищати» від поліції, ТЦК та інших органів.

У 2024 році команда Стахіва активно їздила селами «визволяти людей з полону ТЦК».

Стахів отримав підозру за ч. 2 статті 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану), а також ч. 1 і ч. 2 статті 190 (шахрайство).

На початку повномасштабного вторгнення СБУ повідомила Стахіву підозру у спробі повалити конституційний лад в Україні. Слідство встановило, що антивакцинаторський рух в Україні влаштували спецслужби рф.

Джерело: Ракурс


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