Окупанти вдаються до масового дезертирства. Фото:

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Масове дезертирство фіксується у лавах російської армії на півдні України.

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Зокрема, військовослужбовці 205-ї мотострілецької бригади Збройних сил рф тікають з позицій на Придніпровському напрямку. І такі випадки не поодинокі, а набирають масового характеру. Про це рух опору «АТЕШ» 28 листопада повідомив у Telegram.

Зазначається, що причинами дезертирства стають свавілля з боку командирів. Окупанти розповідають про групові побиття й скаржаться погрози відправки на завдання «в один кінець».

Також російських військових командування відправляє на цілодобові чергування, які позбавляють відпочинку. Крім того, обіцяні виплати військовослужбовцям країни-агресора не надходять місяцями.

Солдати, не бажаючи миритися з таким ставленням, залишають свої позиції. Деякі через рідних звертаються по допомогу до правозахисних організацій, але поки що без відповіді. Подібні випадки в армії окупантів не рідкість, але в 205-й бригаді вони набули масового характеру, — наголосили в «АТЕШ»

Нагадаємо, напередодні український партизанський рух у Криму почав регулярно отримувати листи від окупантів, які служать у підрозділах російської ППО на анексованому півострові. Росіяни скаржаться на нестерпні умови служби й дедалі частіше висловлюють бажання повернутися додому.