Норвегія продовжила програму підтримки України. Фото:

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Норвегія збільшила фінансування для підтримки України.

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На допомогу Україні в 2025 році виділять щонайменше до 35 млрд норвезьких крон. Це приблизно 3,16 млрд дол. З цієї суми майже 2 млрд дол. піде на військову підтримку, а приблизно 1,1 млрд дол. — на гуманітарну та цивільну підтримку. Про це повідомляється на сайті норвезького уряду.

Для України важливо, щоб підтримка тривала кілька років, і щоб була міжпартійна згода щодо цього. Український народ має знати, що підтримка Норвегії триватиме, — зазначив премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Загалом допомогу Україні через програму Нансена продовжили до 2030 року. Програма підтримки Нансена — це норвезька програма цивільної та військової підтримки.

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що Норвегія долучиться до так званого данського формату підтримки — прямого фінансування виробництва в Україні. Це дозволить швидше виготовляти й постачати необхідне озброєння для Сил оборони України.