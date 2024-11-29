До України повернули тіла 502 загиблих захисників. Фото:

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Україна 29 листопада повернула тіла 502 полеглих захисників.

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Зокрема, вдалося повернути тіла 397 захисників з Донецького напрямку, 24 з Луганського напрямку, 64 із Запорізького напрямку, та 17 загиблих з моргів на території країни-агресора російської федерації. Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив у Telegram.

Зазначається, що полеглих героїв вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, Об'єднаного центру СБУ, МВС, Офісу уповноваженого ВРУ з прав людини, секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур Сектору безпеки та оборони України. Також допомагав Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Нагадаємо, 8 листопада Україні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла ще 563 загиблих воїнів. Репатрійовано 320 тіл захисників, які загинули на Донецькому напрямку і 89 полеглих бійців з Бахмутського напрямку. Крім того, 154 тіла вдалося повернути з моргів на території рф.