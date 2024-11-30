Грузинські силовики знову придушили акцію протесту у Тбілісі, фото: «Радіо Свобода»

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У Грузії в ніч на сьогодні, 30 листопада, поліція знову здійснила розгін проєвропейської акції протесту. Він тривав майже сім годин.

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На ранок силовики відтіснили демонстрантів на проспекті Руставелі в Тбілісі до станції метро «Руставелі», взявши їх у оточення. Там відбулися масові затримання, повідомляє видання NewsGeorgia.

Це була друга ніч протестів після того, як уряд оголосив про заморожування переговорів щодо вступу до Євросоюзу.

Після того, як учора прем'єр-міністр похвалив силовиків за розгін першої акції, сьогодні спецназ діяв ще жорсткіше, добиваючи лежачих і навіть тих, хто вже знепритомнів, — зазначає видання.

ЗМІ повідомляють про безліч постраждалих. Ймовірно, рахунок йде на десятки. Деякі учасники мітингу зазнали серйозних травм, до машин швидкої допомоги їх доводилося нести на ношах. Кадри побиття зафіксували камери.

Демонстранти ховалися від поліції у церкві Кашветі, цілодобових аптеках та супермаркетах і навіть у театрі Руставелі.

МВС Грузії згодом повідомило про затримання 107 людей, а також заявило, що «внаслідок насильницьких дій протестувальників постраждали 10 працівників МВС». Скільки учасників акцій постраждали під час розгону МВС не повідомляє.

У заяві відомства зроблено акцент на те, що акція нібито вийшла за межі мирних зборів і набула протиправного характеру.

Усього за дві доби у Тбілісі було затримано близько 150 учасників протесту, ще до 10 осіб — у Батумі.

Практика показує, що це не остаточна цифра: багато хто може бути затриманий або отримати повістки через кілька днів, після того, як МВС встановить особи по фото та відеокадрах, — зазначає видання.

Також відомо, що на тлі придушення протестів кілька журналістів звільнилися з лояльної до влади телекомпанії «Руставі 2». З «Руставі 2» пішли Маріам Менабде та Вано Гавашелі, а також подружжя Маріам Джанелідзе та Бека Патурашвілі.

Ми ухвалили це рішення через наші погляди… виходячи з поточних подій у країні, — заявила сказала Джанелідзе.

З цього приводу президент Грузії Саломе Зурабішвілі на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук написала:

Фортеця руйнується зсередини. Тепер черга Громадського мовника.

Джерело: NewsGeorgia