У Дніпровському районі четверо загиблих і 21 постраждалий через російську атаку

Четверо людей загинули та 21 постраждали внаслідок російського обстрілу Дніпровського району, який стався 30 листопада. Ракетна атака припала на місто Царичанка, що за 60 км від Дніпра.

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У них проникаючі поранення, пошкодження внутрішніх органів, переломи.

Про це повідомила Дніпропетровська ОВА.

Серед поранених — 11-річний хлопчик. Зайнялися магазин, багатоквартирний та приватний будинки.

Обстріл прокоментував у вечірньому зведенні президент України Володимир Зеленський:

Зараз на Дніпровщині рятувальна операція після ракетного удару. Пошкоджена звичайна цивільна забудова: житловий будинок та магазин у селищі Царичанка. На цей час відомо, що чотири людини вбиті цим російським ударом. Мої співчуття.

Сьогодні росіяни знов продовжили надзвичайно підлий терор проти херсонців — проти звичайних людей. Скид з дрона на автобус. Чотири поранених.

І так майже кожен день Україна захищається від цього абсолютно нелюдського тиску. Я вдячний усім, хто нам допомагає пройти все це, захиститись від терору і зберегти життя для людей.