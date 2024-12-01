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Ракурс
У Румунії стартували парламентські вибори

У Румунії стартували парламентські вибори — є загроза для України

1 гру 2024, 08:49
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Румунія, яка тиждень тому голосувала на президентських виборах, 1 грудня повернулася на виборчі дільниці, але щоб обрати парламент.


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За даними опитування, попередньо лідирує ультраправий «Альянс за єдність румунів» (AUR) з 22,4%. На другому місці панівна «Соціал-демократична партія» — 21,4%.

AUR має антизахідну позицію та ставить під сумнів членство Румунії в ЄС та НАТО. Також партія виступає проти румунської допомоги Україні, зокрема була проти транзиту української сільськогосподарської продукції через Румунію.

Загалом у Румунії проголосувало вже понад 250 тис. людей.

Нагадаємо, що напередодні в країні пройшов перший тур президентських виборів. У другий тур пройшли ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску та проєвропейська кандидатка Елена Ласконі.

Конституційний суд Румунії відклав до 2 грудня рішення щодо анулювання результатів першого туру президентських виборів. Раніше він постановив перерахувати голоси виборців.

На тлі результатів першого туру президентських виборів у Румунії Єврокомісія надіслала TikTok запит щодо деяких алгоритмів його роботи, зокрема систем рекомендацій.

Джерело: Ракурс


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