Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні тривають відключення електроенергії

В Україні 2 грудня застосовуватимуть одну-дві черги відключень — Укренерго

1 гру 2024, 19:36
999

В Україні завтра, 2 грудня, продовжать застосовувати графіки відключень електроенергії.


.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Для побутових споживачів завтра обмеження будуть такими:

  • 07.00 — 08.00 — одна черга відключень;
  • 08.00 — 10.00 — дві черги відключень;
  • 10.00 — 11.00 — одна черга відключень;
  • 11.00 — 19.00 — дві черги відключень;
  • 19.00 — 22.00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності відбуватиметься з 06.00 до 22.00.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах, — наголошують в «Укренерго».

Українців закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада, — нагадують в «Укренерго». — Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів