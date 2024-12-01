В Україні тривають відключення електроенергії

https://racurs.ua/ua/n201750-v-ukrayini-2-grudnya-zastosovuvatymut-odnu-dvi-chergy-vidkluchen-ukrenergo.html

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В Україні завтра, 2 грудня, продовжать застосовувати графіки відключень електроенергії.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Для побутових споживачів завтра обмеження будуть такими:

07.00 — 08.00 — одна черга відключень;

08.00 — 10.00 — дві черги відключень;

10.00 — 11.00 — одна черга відключень;

11.00 — 19.00 — дві черги відключень;

19.00 — 22.00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності відбуватиметься з 06.00 до 22.00.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах, — наголошують в «Укренерго».

Українців закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.