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В Україні тривають відключення електроенергії
В Україні 2 грудня застосовуватимуть одну-дві черги відключень — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n201750-v-ukrayini-2-grudnya-zastosovuvatymut-odnu-dvi-chergy-vidkluchen-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 2 грудня, продовжать застосовувати графіки відключень електроенергії.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Для побутових споживачів завтра обмеження будуть такими:
- 07.00 — 08.00 — одна черга відключень;
- 08.00 — 10.00 — дві черги відключень;
- 10.00 — 11.00 — одна черга відключень;
- 11.00 — 19.00 — дві черги відключень;
- 19.00 — 22.00 — одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності відбуватиметься з 06.00 до 22.00.
Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах, — наголошують в «Укренерго».
Українців закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.
Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада, — нагадують в «Укренерго». — Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.