Реальні застосування рою дронів анонсував Федоров. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n201769-realni-zastosuvannya-rou-droniv-anonsuvav-fedorov.html

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Перші реальні застосування рою дронів можуть відбутися вже у наступному році.

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У 2025 році в Україні зросте використання автономних безпілотників з цілевказуванням. Київ застосовує десятки вітчизняних систем із доповненим штучним інтелектом для своїх безпілотників, щоб досягати цілей на полі бою без пілотування. Це дає їм змогу залишатися ефективними в зонах з інтенсивними перешкодами. Про це глава Мінцифри Михайло Федоров заявив в інтерв’ю Reuters.

Можливо, ми побачимо перші реальні застосування рою дронів, хоча й не в масовому масштабі. Перші кроки будуть зроблені, — зазначив він.

Міністр також підтвердив, що фахівці працюють над безпілотниками для перехоплення ударних безпілотників дальнього радіуса дії типу Shahed. Деякі компнаії вже проводять випробовування, але все це ще перебуває на стадії досліджень і розробок. Однак певні результати вже є.

Федоров розповів, що Україна уклала контракт на закупівлю 1,6 млн безпілотників у 2024 році, з яких 1,3 млн вже було поставлено.

Очільник Мінцифри також розповів, що президент Володимир Зеленський планує випуск 30 тис. одиниць далекобійних дронів. А вже зараз Україна має ударні безпілотники, які можуть літати на відстань до 1 тис. 800 км.

Нагадаємо, у травні цього року в Україні розпочав роботу «Залізний полігон», де українські виробники можуть провести випробування зразків зброї на будь-якій стадії їх готовності.

Джерело: Reuters